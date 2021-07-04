صور.. وكيل الشيوخ يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد

جدة - نرمين السيد - وأكد أبو شقة أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة فى قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذى يفرزه الواقع العملى.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذى يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981 بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التى طرأت على المستوى المحلى والعالمى خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث".

وشدد أبو شقىة على أن التعديلات تتواكب مع التحول العالمى نحو الأنظمة الرقمية والمميكنة.

من جهتها، وجهت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، تحية للحكومة التى لا تتوانى عن الدفع بالإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى نجاح خفض عجز الموازنة وتعزيز الاحتياطى من النقد الاجنبى وخفض معدلات البطالة، الامر الذى منح مصر القدرة على مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التى تعرض لها العالم.

وبشأن مشروع القانون قالت فوزى إنه يعكس الاهتمام الذى توليه الدولة بالتطورات فى المجال الاقتصادى والمالى.

وأعلنت موافقتها على مشروع القنون الذى يحقق الشفافية والإصلاح ويرسخ المحاسبة والمسائلة.

فيما قال عضو مجلس الشيوخ، عبد الحى عبيد: "لا يسعنى إلا أن أشكر الحكومة، كل يوم والتانى نسمع عن تغيير، جمهورية ثانية،ودولة جديدة صاعدة لا يجب أن تحكم بقوانين عفا عليها الزمن، هذا الاتجاه محمود".

وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولى الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الدمج بين الموازنة والمحاسبة الحكومية.