تعرف على درجات تنسيق الصف الاول الثانوي في مصر 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض درجات تنسيق الصف الاول الثانوي، وذلك بجميع المحافظات التي تم إعلان درجات القبول بالصف الاول الثانوي بها، حيث اشتدت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة، من أجل الاطمئنان على نتائج الشهادة الإعدادية، وتنسيق اولي ثانوي عام، للعام الدراسي الجديد 2021- 2022. هذا وقد تم إعلان خلال الفترة الماضية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، حيث قد جاءت النتائج متفاوته من محافظة إلي أخري، والذي يترب عليه تفاوت في درجات القبول في الصف الاول الثانوي، من محافظة إلي أخري، والتي يمكنكم معرفتها من خلال متابعة هذا التقرير.

تنسيق الصف الاول الثانوي 2021 بعد الاعدادية

ويوجد بعض من المحافظات في مصر، والتي قد لاقت شهدت درجات بين نتائج العديد من الطلاب، وعليه فقد أعلنت العديد من المحافظات، عن درجات القبول بالصف الأول الثانوي للعام 2022. وعلى ذلك يعرض “مصر فايف” الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بعد الاعدادية، وفق تنسيق الصف الاول الثانوي.

يمكن التعرف على درجات دخول اولي ثاني عام 2022, في الكثير من المحافظات المصرية، والتي قد تم الإعلان عنها، بعد اعتماد السادة المحافظين لها رسمياً، ومن ثم الإعلان عنها من أجل بدأ عملية التقديم:

– تنسيق بنى سويف، بحد ادني 240 درجة.

– محافظة الغربية، 236 درجة كحد أدني.

– الشرقية، بمجموع238 درجة كحد أدنى.

– تنسيق كفر الشيخ، بحد ادني 252 درجة.

– محافظة قنا، 248 درجة كحد أدنى.

– محافظة المنيا، 230 درجة كحد أدنى.

– تنسيق سوهاج، 258 درجة.

– محافظة الدقهلية، 250 درجة.

– محافظة جنوب سيناء، 225 درجة كحد أدنى.

– تنسيق أسيوط 240 درجة.

– البحر الأحمر 225 درجة كحد أدنى.

الأوراق اللازمة للتقديم

هناك بعض الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات التقديم، وذلك في حالة ذيادة درجات الطالب، عن درجات تنسيق الصف الاول الثانوي، وفقاً لمحافظة الطالب. وجدير بالذكر أنه لا يقتصر التعليم بعد الاعدادية على دخول الثانوية العامة فقط، بل هناك العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي تتميز بتقديم راتب شهري، وتوفير فرص عمل تابعها لها بعد الدراسة، كما وتتم العملية الدراسية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في مصر، والآن هيا بنا نتعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الثانوي 2021, والتي تتمثل في: