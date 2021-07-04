/638802/منتخب-جنوب-إفريقيا-يعلن-قائمة-أولمبياد-طوكيو2020-وتواجد-لاعب-كايرز-تشيفيز

أعلن المدير الفني ديفيد نوتوانى، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية.

ويرصد دوت الخليج القائمة:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامزسوبر سبورت يونايتد - موندلي موبوتو بلومفونتينسيلتيك-سفيسو مالونجوانا جولدن أروز.

خط الدفاع: كاتليجو موهامي جامعة بريتوريا - لوك فليرس سوبر سبورت يونايتد - سيبوسيسو مابيليسو أمازولو - أبوبكر موبارا كيت تاون سيتي - ثابيسو مونياني أورلاندوبيراتس.

خط الوسط: تيرسيوس ماليبيميناي الأوكراني - تيبوهو موكوينا سوبر سبورت يونايتد - ثابو سيلي كوفا دا بيدادي البرتغالي - نكوسينجيفيلي نجكوبو كايزر تشيفز - سيفو مبولي سوبر سبورت يونايتد- جودمان موسيلي باروكا - كاموهيلو ماهالاتسي سوالوز.

خط الهجوم: فاجري لاكاي كيب تاون سيتي - لوثر سينج سبورتنج براجا البرتغالي - إيفيدنس ماكجوبا باروكا - لايلي فورستر فيتوريا جيماريش البرتغالي - كوباميلو كوديسانج سبورتنج براجا البرتغالي.

فيما شهدت قائمة المنتخب تواجد لاعب واحد من فريق كايزر تشيفيزلاعب الوسط نكوسينجيفيلي نجكوبو، بينما سخوض نهائي إفريقيا أمام النادي الأهلي يوم 17 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً

الأهلي

استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر يوم 13 يوليو الجاري إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

موعد مباراة الأهلي اليوم

يدخل النادي الأهلي اليوم الأحد مباراته أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه-سعد سمير-علي معلول-محمود وحيد-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج-عمرو السولية-حمدي فتحي-أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا-مجدي أفشة-صلاح محسن-محمد شريف-جونيور أجاي-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر.

فيما يغيب مدافع الفريق بدر بانون عن مواجهة سموحة اليوم، وذلك بسبب حصوله علي الإنذار الثالثة في مباراة بيراميدز وتعرض للإيقاف.

على الجانب الاخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في آخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.