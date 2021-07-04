/638810/ميسي-يتسبب-في-رحيل-ثنائي-برشلونة-خلال-الميركاتو-الحالي

نشرت تقارير صحفية بيع فريق برشلونة لعدد من اللاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من أجل تجديد عقد ليوينيل ميسي، حيث انتهى عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني ولم ينجح فريق برشلونة في تجديد التعاقد مع ميسي حتى الأن.

أومتيتي وبيانيتش ضحايا ميسي

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إداراة فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، قررت التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أومتيتي يرفض الرحيل وبيانيتش يرغب في مغادرة صفوف البلوجرانة

وعلى الصعيد الأخر يرغب صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة في البقاء داخل النادي الكتالوني، وذلك من أجل إثبات نفسه وإقناع رونالد كومان الدير الفني لفريق برشلونة بقدرته، بينما ميراليم بيانيتش وافق على الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الحالية. نشرت تقارير صحفية عن تقدم إداراة الفريق الفرنسي باريس جان جيرمان بعرض للدولي ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذكرت التقارير أن إداراة فريق برشلونة اقتربت من تجديد عقد ميسي، إلا أن إداراة فريق باريس سان جيرمان دخلت السباق على ضم الدولي ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على فريق برشلونة في تجديد عقد ميسي

تقدمت إداراة فريق باريس سان جيرمان بعرض لميسي أعلى من العرض المقدم من قبل فريق برشلونة، وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي يفضل اللعب لصفوف فريق برشلونة، وعلى الجانب الأخر لم ينفي فريق باريس سان جيرمان رغبته في ضم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفيب الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن لينيل ميسي يضع كامل تركيزه في بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث يرغب الدولي الأرجنتيني في التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، ليزين تاريخ بطولاته بالتتويج بهذه البطولة مع منتخب بلاده، وتغلب منتخب الأرجنتين على منتخب الإكوادور بثلاثية تظيفة، صنع ميسي أول هدفين وسجل الثالث، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.