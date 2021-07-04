/638814/تأجيل-محاكمة-عمرو-أديب-في-تهمة-سب-وقذف-محمد-رمضان-ل17-يوليو

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرار بتأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب لجلسة 17 يوليو المقبل بعد أن اتهمه الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف واستغلال سلطته الإعلامية في التعدي على الغير.

دوت الخليج يكشف آخر الأنباء حول قضية عمرو اديب مع الفنان محمد رمضان

وكانت قد أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، مؤخًا قرار بتأجيل القضية نظر محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 3 يوليو ثم أجلت مرة أخرى إلى جلست 12 يوليو؛ للحكم حيث طالب الفنان محمد رمضان في دعواه التي قدمها ضد أديب بتعويض قدره مائة ألف وواحد، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم "أديب" عليه.

تفاصيل أزمة عمرو اديب مع الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر، انه نشبت أزمة قوية بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب أدت إلى لجوء الأول إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، إذ هاجمه في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

خضوع نجل عمرو أديب لعملية جراحية

كشف خالد أديب نجل الإعلامي عمرو اديب والإعلامية لاميس الحديدي عن تعرضه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية وذلك من خلال حساب خالد الشخصي عبر موضع التدوينات القصيرة تويتر، فنشر صورة له من داخل إحدى المستشفيات الجراحية، وعلق عليها: "عملية إستئصال زائدة...تقييم 0/10 مرشحهاش لحد"، موضحًا انها المرة الأولى لخضوعة لعملية جراحية.