/638819/قائد-كايزر-تشيفز-الحلم-سيبقى-حقيقة-أمام-الأهلي-وسنفوزي-بدوري-الأبطال

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام سموحة في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، بعد أن تعادل الفريق في المواجهة السابقة أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق.

أكد ويلارد كاتساندي لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على صعوبة وأهمية المواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المواجهة المقرر انطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب محمد بن خامس.

وقال ويلارد كاتساندي: " أعتبر نفسي محظوظ بالمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وهي المرة الأولى التي نعبر فيها لنهائي البطولة الإفريقية ، ولا أعتقد أن الجميع تتاح له هذة الفرصة".

وواصل : صعدنا لنهائي إفريقيا من أجل كتابة تاريخ وليس للأرقام فقط ، وسنقاتل من أجل جعل الحلم حقيقة وتظل عالقة في تاريخ كايزر تشيفز لبقية حياتنا أمام منافس كبير وقوي".

قائد كايزر تشيفز يتحدث عن مباراة الأهلي

وأضاف : " في الوقت الحالي اقتربت من نهاية مسيرتي مع الساحرة المستديرة وأريد الاستمتاع بكل مرة متبقية لي داخل المستطيل الأخضر، لذبك من الجيد الفوز ببطولة كبيرة مثل دوري الأبطال حتى نصبح نموذج للاعبين المنتقلين لنادي كايزر تشيفز في الأوقات المقبلة".

كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا

وأستكمل: " أنا هنا في كايزر تشيفز منذ 10 سنوات مع الفريق الجنوب إفريقيا ، ومن الممكن أن يشعر الشخص أنه لا يحقق شئيا حتى يتقاعد، لكنني لا أفعل ذلك من أجل نفسي فقط بل من أجل الفريق دوما".

واختتم : " أريد أن أقوم بزرع بذرة للجيل القادم من الزيمبابويين ولاعبين المنتخب الزيمبابوي الذي سيأتون إلى هنا للعب مع نادي كايزر تشيفز، ومن ثم الشعور أنه في وطنهم".

ويواجه كايزر تشيفز النادي الأهلي في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه سموحة بالدوري الممتاز

ويسعى المارد الأحمر لتجنب رقم سلبي تحقق في عام 2016 ، حيث يأمل الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم اقتنص بيراميدز تعادلا مثيرا أمام المارد الأحمر بهدفين لكل فريق ويسخى الفريق الأحمر من تحقيق التعادل السلبي أو الخسارة أمام سموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم حتى لا يتكرر ماحدث في عام 2016 بعد أن تعادل المارد الأحمر مع طلائع الجيش والمحلة والمصري.