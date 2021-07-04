مجلس القضاء الأعلى يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد

جدة - نرمين السيد - وأصبح التشكيل الجديد يضم كلا من المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، وفتحى حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود النائب الثانى، والمستشار فاروق الشنوانى رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالملك القمص رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام.

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