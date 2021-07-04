صور - وزيرة التضامن تفتتح مقر مؤسسة «يلا كفالة» فى المعادى

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، مقر مؤسسة "يلا كفالة" بالمعادى التى تستهدف تشجيع المجتمع المصرى على كفالة الأطفال فى المنزل من خلال آليات وزارة التضامن، ودعم الأسر الكافلة وتوفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال داخل الرعاية الأسرية، كبديل أفضل من الرعاية المؤسسية.





وعقب الافتتاح، تفقدت الوزيرة مقر المؤسسة وتعرفت على الخدمات التى تقدمها لتسهيل إجراءات الكفالة للأطفال فاقدى الرعاية الوالدية.

وأشادت القباج بدور المؤسسة فى تسهيل آليات كفالة الأطفال ودعم الأسر البديلة الكافلة، مضيفة أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت 2500 طلب منذ شهر يونيو 2020، وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه فى عام واحد فى تاريخ الوزارة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن تبذل جهودًا متواصلة لتوفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال فى الأسر الكافلة، اتساقًا مع سياسة الدولة لحقوق الإنسان، وتعهدت بتسهيل كل الإجراءات لمؤسسة "يلا كفالة" وجميع المؤسسات التى تستهدف تسهيل آليات الكفالة للأسر الكافلة.







وأوضحت أن الدولة بكل مؤسساتها وسياساتها تنصب على حماية هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بتوفير الرعاية الكاملة للأطفال سواء صحيًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، وقالت إن الوزارة قدمت تسهيلات هذا العام للأسر البديلة الكافلة، مشددة على أن الوزارة تدقق فى حالة الأسر المتقدمة بالطلبات حتى تضمن حياة آمنة للأطفال.

من جانبها، استعرضت الدكتور رشا مكى، المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة "يلا كفالة"، الخدمات التى تقدمها المؤسسة للأسر الكافلة والبديلة، مضيفة أنها تقدم محتوى تدريبى للأسر الكافلة تحت إشراف وزارة التضامن لتعريفهم بطريقة التعامل مع الأطفال المكفولين.