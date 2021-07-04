صور- فحص 7.200 طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك» فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 7.200 طالب من الطلاب المنقولين للصف الأول الإعدادى والأول الثانوى ضمن حملة "اطمن على ابنك" للكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بداية انطلاق الحملة فى 18 مايو الماضى وحتى الآن.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، إلى بدء عمل الحملة فى إجراء الكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس المتقدمين لمراحل رياض الأطفال Kg1 والصف الأول الابتدائى، وكذلك امتداد فترة عملها لاستكمال الكشف الطبى على الطلاب بالصفين الأول الإعدادى والأول الثانوى حتى الانتهاء من فحص جميع الطلاب المستهدف فحصهم خلال الحملة، والبالغ عددهم 49 ألف طالب.

وأضافت الهيئة أنه تم امتداد فترة الحملة حتى الانتهاء من المستهدف، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد بالموافقة على إرجاء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملف التقديم الورقى للطلاب عند تسليمه إلى المدرسة لحين الانتهاء من استخراجها، وذلك مراعاة لمنع التكدس والازدحام بين الطلاب وذويهم فى المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة التزامًا بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، للحفاظ على صحة الطلاب وذويهم، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى "كوفيد19".

وتابعت الهيئة: "أنه يتم الحجز للكشف الطبى على الطلاب بالمراحل التعليمية سالفة الذِكر فى المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، من خلال الاتصال على الكول سنتر 15344"، كما تشمل الحملة 9 فحوصات طبية أساسية "كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضى كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، وبصرية، وسمعية، وأسنان، وتحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH"، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التى تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة صحتهم البدنية والعقلية والفكرية.

واستكملت الهيئة، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من الأمراض التى تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المستشفيات العامة والمتخصصة التابعة للهيئة بالمحافظة، لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم العلاج اللازم لهم.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت مبادرة "اطمن على ابنك" للكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، وذلك بداية من 18 مايو الماضى، بهدف الاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، خصوصًا الأطفال والنشء فى المدارس الذين يمثلون أساس مستقبل التنمية الشاملة المستدامة للبلاد.