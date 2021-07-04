مصر الأفضل حالا- الكويت تسجل أعلى درجة حرارة.. ومئات الضحايا فى كندا

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جدة - نرمين السيد - وفى كندا، سجلت مدينة ليتون درجة حرارة تقترب من 50، وذلك لأول مرة، الأمر الذى أدى إلى وفاة مئات الأشخاص، بسبب الحرائق التى التهمت القرية.
أيضًا تعيش دولة الكويت أيامًا صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تخطت حاجز الـ 52 درجة لتصبح الأعلى فى العالم.
فيما تعيش مصر هى الأخرى فى موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، والتى تخطت حاجز الـ 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، لكنها الأفضل حالا مقارنة بالأرقام السابقة.
وبحسب الأرصاد الجوية، فإن العالم يعيش فى كل عام مثل تلك الأيام، مع دخول فصل الصيف فى شهر يونيو حتى أوقات مبكرة من الخريف، وترتفع الحرارة أكثر بسبب الكتل الهوائيه الموسمية التى تؤثر على مناطق كثيرة من العالم وخاصة وسط القارات.
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