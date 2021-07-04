/638822/وضع-حجر-ستاد-بورسعيد-الجديد-جماهير-المصري-تشكر-الرئيس-السيسي-والنائب-محمود-حسين-فوق-الأعناق-والوزير-والمحافظ-أبرز-الحضور-في-التدشين

شهد وضع حجر أساس نادي المصري البورسعيدي حضور العديد من الشخصيات العامة على رأسها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء ستاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير، مع تواجد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

الجماهير تحمل النائب محمود حسين فوق الأعناق

شهد وضع حجر أساس ستاد المصري البورسعيدي حمل النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على الأعناق تقديرا لمجهودات حسين في الحصول على الموافقات النهائية وتسهيل الخطوات لتدشين حجر أساس النسر البورسعيدي.

تصريحات مثيرة من النائب محمود حسين في افتتاح ستاد المصري

وأكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن استاد النادي المصري الجديد، سيكون هدية من السيد رئيس الجمهورية إلى جمهور بورسعيد، قائلا: "نحن مدينون بالشكر طول العمر إلى السيد الرئيس بسبب مجهوداته الكبيرة في هذا الملف، قائلا: "أقدم عضو جمعية عمومية في النادي المصري واسمه أحمد قاسم قال لنا إنه يتمنى أن يحضر الافتتاح قبل وفاته، وبمشيئة الله سنحقق حلم الافتتاح سريعا".

وتابع محمود حسين في المؤتمر الصحفي لوضع حجر الأساس: "أشكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ما بذله من جهد، بالإضافة إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على دعمه الكبير، لتحقيق حلم شعب بورسعيد".

وواصل النائب محمود حسين قائلا: "لولا توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ما عشنا هذا الحلم، نتوجه بالشكر للسيد الرئيس ونتمنى حضوره احتفالية الانتهاء من استاد النادي المصري".

محمود حسين يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي

واستكمل قائلا : عندما نتحدث عن ستاد النادى المصرى فنحن نتحدث عن نشأة تاريخية مرتبطة بوطنية بورسعيد والنادى المصرى مرتبط بنضال ابناء بورسعيد .. هذا الملعب شهد كثيرا من الأحداث التاريخية ولا يوجد مدرب للمنتخب الوطنى إلا وأتى لبورسعيد ليجد الدعم الكبير، ولفت إلى أن هناك من أبناء بورسعيد من شاركوا فى العرض الجيد ومناقشة ملف الاستاد أمام الجهات السيادية.

واختتم تصريحاته بالقول: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى على توصيل صوتهم للسيد الرئيس الذي استجاب لطلبهم".

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية ببورسعيد

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمركز شباب الإستاد ، والمدينة الشبابية ببورسعيد ، وذلك عقب الانتهاء من وضع حجر أساس انشاء النادي المصري.

وشهد الوزير الأنشطة المقامة بمركز شباب الإستاد في ألعاب "كرة اليد، الملاكمة، التايكوندو، الكاراتيه، و الهوكي "، والأنشطة الكشفية. وتفقد الوزير إنشاءات المركز من صالات أنشطة، وملعب متعدد الأغراض ، والصالة المغطاة، وحمام السباحة، وقاعة الحاسب الآلي والمكتبة، والأماكن المخصصة للأطفال وللاسر.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد الملعب الجديد الذي تم إنشاؤه بالمدينة الشبابية، والملعب المتعدد الأغراض، وقاعة الاجتماعات في إطار توافر كافة الخدمات داخل المدينة.

واطلع الوزير على خطة تشغيل المدينة، واستضافتها لمختلف الفعاليات، الشبابية، وإقامة المعسكرات التدريبية استفادةً من إمكانياتها المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة سير العمل في المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية ، وتكثيف المشروعات والبرامج و الخدمات المقدمة للنشء والشباب، لافتاً إلى تنوع البرامج المقدمة لأبناء بورسعيد داخل المنشآت التابعة للوزارة بالمحافظة.