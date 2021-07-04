/638832/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-أحمد-سامي-مدرب-سموحة-أمام-الأهلي

يسعى فريق سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء، وحقق الفريق السكندري الفو على النادي الأهلي في مباراة الجولة الأولى، بعد الطأ الفاضح من قبل محمد الشناوي حارسعرين النادي الأهلي.

رغبة سموحة في الفو على النادي الاهلي

نجح أحمد سامي بقيادة فريق سموحة في الفوز على النادي الأهلي في الجولة الأولى من منافسات الدوري العام، كما استطاع التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية، بالإضافة إلى رغبة سامي في تعويض سارة الفريق أمام فريق الإسماعيلي، والتي قام على إثرها فرج عامر رئيس مجلس إداراة فريق سموحة، بتجميد مستحقات لاعبي الفريق، وفرض غرامة قدرها 50 ألف جنية.

تاريخ مواجهات أحمد سامي امام النادي الأهلي

تعد مباراة سموحة امام النادي الاهلي اليوم، هي المباراة الخامسة لأحمد سامي أمام المارد الاحمر، حيث اض سامي 4 مباريات أمام النادي الأهلي، حقق الفو في مباراة وحيدة، وتعادل في مثلها، بينما خسر في مباريتيين. خسر أحمد سامي أمام النادي الأهلي في المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من موسم 2018/2019، حيث كان يتولى المدير الفني لفريق النجوم وانتهت المباراة بفوز المارد الاحمر بنتيجة هدفين دون رد، وتتعتبر هذه الهيمة هي الثانية لأحمد سامي من النادي الأهلي، بينما تعادل مع الفريق الاحمر عندما كان يتولى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، والتي كانت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتا لعام 2017/2018.

وجاءت أول هزيمة لأحمد سامي أمام النادي الأهلي في مباراة المارد الأحمر وفريق طلائع الجيش، حيث كان سامي يتولى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، وانتهت المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، ثم حقق أحمد سامي أول فوز له امام النادي الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري هذا العام.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فريق سموحة

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة (ياسر إبراهيم) – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي.

أمامهم: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف.