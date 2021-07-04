الوزراء : حسم 250 شكوى من المتعاملين مع بعض ماكينات الصراف الآلى ATM

جدة - نرمين السيد - حسمت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مسؤولى البنك المركزى ووزارة الاتصالات، 250 شكوى من المتعاملين مع بعض ماكينات الصراف الآلى ATM، وذلك فى إطار جهودها لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الناتجة عن بعض التعاملات المالية التى تتم إلكترونيًا على نطاق واسع حاليًا، فى إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى.





وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الشكاوى التى تم تذليل أسبابها، كان منها ما يتعلق بالتضرر من عدم خروج النقدية أو خروج مبلغ أقل من المطلوب، وخصم كامل المبلغ من الحساب، الأمر الذى تسبب فى لجوء هؤلاء المتعاملين لتسجيل هذه الشكاوى من خلال قنوات تلقى الشكاوى بالمنظومة.

وأشار مدير المنظومة إلى أنها اضطلعت بالتواصل مع المسؤولين عن فحص الشكاوى بالبنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولاقت هذه الشكاوى استجابة سريعة، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 28 يونيو 2021 بين ممثلى البنوك المعنية والبريد المصرى، وصدرت التعليمات بحصر تعاملات الصراف الآلى الخاصة بالحسابات الواردة بشكاوى هؤلاء المواطنين، للوقوف على صحة المبالغ الواردة بكل شكوى.

وأضاف: أنه عقب تبين صحة ما ورد بهذه الشكاوى والمراجعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورد هذه المبالغ إلى مستحقيها فى اليوم التالى للاجتماع التنسيقى، والتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى لإفادتهم بذلك، مؤكدًا أن البعض أفاد بصرف هذه المبالغ بالفعل عقب إعادة إدراجها بالحساب، وتقدم البعض منهم بالشكر على سرعة الاستجابة.

وأوضح الرفاعى أن المنظومة استمرت فى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لفحص وسرعة البت فى شكاوى والتماسات المواطنين بشأن المعاشات وبعض المستحقات المالية.

وعرض مدير المنظومة جانبًا من الشكاوى التى تعاملت معها المنظومة فى هذا السياق، ومنها شكوى أحد المواطنين معترضًا على قيمة المعاش المُستحق له عن فترة خدمة بلغت 30 سنة و5 أشهر، حيث لم يتم احتساب مدة 17 عامًا ونصف بالشركة العامة للصوامع والتخزين خلال الفترة من 3 سبتمبر 1989 إلى 6 أبريل 2007، نتيجة فقد الملف الخاص بتلك الفترة، ومن خلال التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبين أنه تم تسوية الملف التأمينى للمواطن على المتيقن من مكتب تأمينات نصر ثان بتاريخ 27 أبريل 2020 بمبلغ 1.023 جنيهاً، وذلك حتى استكمال المدة المشار إليها، والتى استكملتها الهيئة خلال شهر يونيو 2021، وتعديل قيمة المعاش إلى 2.115 جنيهاً خلال صرف يوليو 2021.

وأشار أيضاً إلى شكوى وردت من مواطنة تتضرر من تأخر صرف المستحقات التأمينية الخاصة بزوجها المتوفى بالرغم من تسليم المستندات اللازمة لذلك لمكتب تأمينات الزقازيق بتاريخ 13 أكتوبر 2020، حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والانتهاء من تسوية الملف التأمينى الخاص بالمواطنة، ليتم الصرف اعتبارًا من شهر يوليو 2020 بقيمة 1.460 جنيهاً، وجهة الصرف مكتب بريد ACH بالعاشر من رمضان.