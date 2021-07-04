الرئيس يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :"قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰ" اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.