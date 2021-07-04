/638827/أحمد-مهني-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انتشار-قطع-غيار-السيارات-المغشوشة-فى-السوق-المصري

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة إلىة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، بشأن الشكاوى المتعددة بسبب انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست اصلية، وسرعة انتشارها فى السوق المصرية، فضلا عن غياب الدور الرقابي.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب أحمد مهني بطلب إحاطة بشأن قطع الغيار المغشوشة

قطاع غيار السيارات الاصلية

وأشار النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك ورش ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليست مقلدة، بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين.

الهيئة العامة للمواصفات والجودة

وأضاف النائب أحمد مهنى ، وكيل القوى العاملة،أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المناط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن من الواضح أن هناك خللا فى الرقابة، مما ادى الى انتشار القطع المغشوشة وغير الاصلية فى السوق المصرى.

الحوادث

واضاف النائب احمد مهني ، أن قطع غيار السيارات المضروبة، تمثل أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

وتابع احمد مهني، ان تقليد القطع الاصلية أصبح يتم بصورة حرفية يصعب مع تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما اذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة، كما ان قطع الغيار اصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش او رقابة او ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية .

ولفت النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة، ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة، فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة، مشيرا إلى أن التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم تنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة.

وأكد النائب أحمد مهني ، أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، كما أن هناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة،بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومو الضمير ،فى تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز الـ25 جنيهاً للزيوت الأفضل استخداماً والأكثر شيوعاً بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث.

دور اجهزة الدولة الرقابية

وطالب وكيل القوى العاملة، بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابية في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات، فضلا عن ضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق صحيح القانون عليهم، كما يجب اجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار، لاسيما اسواق التوفيقية ومدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة فى بيع قطع غيار السيارات.

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة مراجعة ومتابعة اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار، من حيث اشتراطات الحصول على رخصة تجارية، والبطاقة الضريبية، والتسجيل فى غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار.