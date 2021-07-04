/638834/مني-عبد-العاطي-عقد-اجتماعات-مع-ممثلي-وزارة-التخطيط-والمالية-لاستكمال-مناقشة-تطوير-مدارس-النيل

قالت النائبة منى عبد العاطي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، انه سيتم عقد اجتماع في وقت لاحق مع وزارتي التخطيط والمالية، بحضور وزارة التربية والتعليم، وعقد اجتماع آخر يليه يدعي لحضوره ممثلين عن صندوق دعم المشروعات التعليمية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعن وحدة شهادة النيل، وعن صندوق دوت الخليج، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال مناقشة ملف مدارس النيل وتطويرها.

مدارس النيل

واضافت فى تصريح خاص ل "دوت الخليج"، ان اللجنة قد شكلت لجنتين فرعيتين الاسبوع الماضي، لبحث موقف مدارس النيل وسبل التوسع في إنشائها، حيث تتضمن للائحة لهذه المدارس انه يمكن افتتاح فروع لها بالدول العربية ومن ثم زيادة دخل هذه المدارس.

هذا وقد ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم ، برئاسة النائب سامي هاشم، ملف مدارس النيل الدولية المصرية.

موازنة مدارس النيل الدولية

وأكد الدكتور سامي هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، انه لابد من توجيه خطاب إلي وزارة التخطيط، بشأن وجود موازنة لمدارس النيل التي صدر قرار منذ عام بنقل تبعيتها بشكل كامل إلي وزارة التربية والتعليم، وذلك فيما يخص الخمس مدارس، حيث إن هناك 9 مدارس أخري لم تنقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

تسويق شهادة النيل

كما اكدت النائبة صبورة السيد على أهمية تسويق شهادة النيل بشكل قوي، حتى تحقق الشهادة الهدف المرجو منها وتصبح مصر مالكة للشهادة، وتقوم مصر باستثمار هذه الاشهاد داخل القطر العربي، خاصة لان التعليم داخل مدارس النيل متميز، والاستثمار بهذه الشهادة سيحقق عائد قوي للوزارة.

الإدارة المركزية للتخطيط

و قال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التربية والتعليم، انه من المقرر ان تنتهي وزارة التربية والتعليم من دفع الرسوم الكاملة لكامبريدج البريطانية للشهادة خلال السنوات القادمة حتى تكون الوزارة مالكة للشهادة، وفقا لهدف انشاء وحدة النيل ،موضحا أن بعد ذلك يمكن للوزارة الاستثمار بالشهادة في مصر.

واوضح ان طلاب الخمس مدارس الحالين سيتم استمرار اوضاعهم المالية كما هي ولم يتم تطبيق اي زيادة على مصروفاتهم الدراسية الا وفقا للزيادة المقررة من الوزارة، وزيادة المصروفات سيتم تطبيقها للطلاب الجدد الملتحقين بمرحلة الكي جي بداية من العام الدراسي الجديد لتتساوي المصروفات الدراسية لل١٤ مدرسة.

وأضاف أن القرار الخاص بنقل تبعية وحدة شهادة النيل إلي وزارة التربية والتعليم، صدر بعد إعداد موازنة وزارة التربية والتعليم، متابعا: "نبدأ إعداد مشروع الموازنة في شهر أكتوبر كل عام، وفي شهر 12 نناقشه مع وزارة المالية، وفي شهر يناير يتم الاستقرار علي البنود، ثم يرسل مشروع الموازنة لمجلس النواب لمناقشته واعتماده، ومنذ شهرين ظهر القرار وبدأنا نشتغل عليه، وطلبنا عقد اجتماعات لبدء إجراءات النقل".