شركة أورنج Orange تفاصيل كارت اكسترا 

شركة أورنج Orange تقدم خدمات على كارت اكسترا اورنج احسن ناس، ولهذا يسأل البعض عن تفاصيل كارت احسن ناس وكارت اكسترا من أورنج وهذا ما نقدمه في السطور التالية.

دوت الخليج

كروت أورنج Orange

أورنج Orange تقدم كارت اكسترا احسن ناس وكارت احسن ناس الأن وكروت اكسترا أصبح أكبر وأفضل لأن اكسترا اصبحت اكسترا احسن ناس وتضم كل باقات أحسن ناس أقل من 10 جنيهات.

كرت اكسترا احسن ناس من أورنج

كروت اكسترا أحسن ناس تتضمن الكروت من بداية 2.25 جنيه وحتى الـ 9 جنيه وهذه الكروت تشحن باقة اكسترا احسن ناس، بدون رصيد أو خصومات، وتعطي العميل باقات تبدأ من يوم و حتى 4 أيام حسب فئة الكارت.

شحنة أورنج

مع اكسترا تختار الشحنة سواء باقة أحسن ناس وحدات، او ضعفها سوبر ميجابايتس، ويستمتع عميل أورنج Orange بكل مزايا باقات أحسن ناس. ومن مميزات Orange:

مافيش حاجة هاتروح علينا لأن الباقي بيترحل للباقة اللي بعدها

ممكن نشحن باقات اكسترا أحسن ناس أورنج Orange من الرصيد المتاح عن طريق الاتصال ب#175#

ممكن شحن الباقة على الهوا من أي منفذ من منافذ وكلاء الدفع الالكتروني فوري و بي وأمان و مصاري و ممكن و سداد وكاش كول

شحن كارت أورنج

لشحن الكارت باقة أحسن ناس يطلب العميل #102# أو نستخدم تطبيق MyOrange. وبنختار نوع الباقة وندخل كود الشحن وبأي وقت نقدر نعرف الوحدات او الميجابايتس المتبقية ببلاش عن طريق الاتصال بـ #75#