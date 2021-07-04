باريس سان جيرمان يرفض طلب مبابي من أجل التجديد..تفاصيل

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وافق كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان، على تجديد تعاقده مع فريقه مقابل الموافقة على شرطه، وهو السماح له بالإنتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني، في حالة تلقي عرضا رسميا من الفريق الإسباني.

إدارة فريق باريس سان جيرمان يرفض طلب مبابي

وأكدت العديد من التقارير الفرنسية على عدم موافقة إداراة فريق باريس سان جيرمان على الشرط المقدم من قبل كيليان مبابي، بخصوص السماح له بالرحيل إلى فريق ريال مدريد في حالة تقدم الفريق الميرنجي بعرض رسمي إلى إداراة فريق باريس سان جيرمان، لضم الدولي الفرنسي كليان مبابي.

إلى متى يستمر عقد الفرنسي كليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان

الجدير بالذكر أن عقد الفرنسي كليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، ينتهي في موسم 2022، حيث يحق للفرنسي الإنتقال إلى أي نادي أر لال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في حالة عدم تجديد تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق أمس الأربعاء إلى أن مبابي خرج من حسابات ريال مدريد بعد المستوى المخيب الذي قدمه اللاعب الشاب مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2020 بفشله في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات لعبها.

مبابي خارج حسابات ريال مدريد

وودعت فرنسا يورو 2020 من دور الـ16 بعد خسارتها المفاجئة أمام المنتخب السويسرى بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 – 3، والتي شهدت إهدار مبابي الركلة الأخيرة لفرنسا ليطيح بأحلام أبطال العالم خارج اليورو.

الصحيفة الفرنسية كشفت إلى أن وضع مبابي في سوق الانتقالات تغير ولا توجد مفاوضات مع ريال مدريد، الأمر الذي يدفع اللاعب للاستمرار مع باريس سان جيرمان لفترة أخرى.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يسعى للتعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، حيث يعد فريقي ليفربول وريال مدريد، هم أكثر فريقين يرغبون في التعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي، وأوضحت بعض التقارير الفرنسية أن فريق ليفربول يرغب في عقد صفقة تبادلية مع فريق باريس سان جيرمان، عن طريق محمد صلاح وكليان مبابي