/638848/اتحاد-الكرة-يعلن-جدول-دوري-القسم-الثاني-حتى-نهاية-المسابقة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الجدول النهائي لترتيب المجموعات الثلاث لدوري القسم الثاني بعد انتهاء المسابقة.

ويرصد دوت الخليج جدوال نهائي الدوري القسم الثاني وجاءت كالأتي:

احتفل لاعبي فريق فاركو بالعود للدوري الممتاز ، بعد حسم الصعود عقب الفوز على بني عبيد بثلاثية مقابل هدف ، متفوقا على حرس الحدود بفارق الأهداف.

وحقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويأتي صعود فاركو بعدما أرتفع رصيده للنقطة 64 في دوري القسم الثاني متساويا مع حرس الحدود صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة ايضا لكن بفارق أهداف أقل عن النادي الصاعد حديثا.

تشكيل فاركو أمام بني عبيد

وجاء تشكيل فاركو كما يلى:

محمود السيد فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد ناصف، محمود مسعود، أحمد عوض، محمد سعيد.

خط الوسط: بلال جمال، البحراوي، أحمد سعيد.

خط الهجوم: حسن طارق، محمد حمبوزو، أنطوني لوكوسا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شيكا - محمد رجب - هشام فتح الله - محمود رامبو - عبدالناصر دي ماريا - أحمد فهمي - هشام عبد الحميد - محمد نصر.

تشكيل بني عبيد لمواجهة فاركو في الدوري

بينما دخل بني عبيد لمواجهة فاركو بتشكيل ناري في المواجهة التي تقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الثانية المجموعة الثالثة «بحري.

وجاء تشكيل بني عبيد كما يلى:

محمد إبراهيم فى حراسة المرمى. الدفاع: محمد قدري - عبد الرحمن يوسف - أحمد يوسف - عصام عبد القادر. خط الوسط: محمد العزب - بسام عيدروس - جو شوا مايكل - محمد الحسيني. الهجوم: عادل جمال - محمد زغلى.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي البحري: السيد أشرف - أحمد طه - أحمد جمال - محمد عبد ربه - سلام عرفات - كريم علاء - محمد الحسينى - محمد فريد شوقي.

حقق فريق كوكاكولا فوزاً غالياً على الترسانة بنتيجة 1-0 ضمن الأسبوع الـ30 والأخير من دوري الدرجة الثانية، ليحجز بطاقة الصعود الثانية إلى بطولة دوري we المصري لأول مرة في تاريخه، وحسم فاركو البطاقة الأولى الخميس، بفوزه على بني عبيد ليتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.