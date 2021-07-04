موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ قبل عيد الاضحى بالاجراءات الوقائية

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ ينتظر المواطنون في الهيئات والجهات الحكومية معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ قبل حلول عيد الأضحى 2021 وذلك لالتزامهم بالكثير من الأشياء في هذا الوقت لذا يقدم موقع دوت الخليج موعد صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ في السطور التالية.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ بعد تغيير مواعيدها من أجل حلول عيد الاضحى المبارك وهكذا سيكون تسبب موعد صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ في تغيير موقع مرتبات شهر أغسطس وصرف مرتبات شهر سبتمبر في العام المالي الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

سيكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ من خلال الهيئات والحكومية والوزارات وغيرها من المؤسسات على مدار خمس أيام خلال شهر يوليو 2021 حتى لا يحدث تكدس بين المواطنين خاصًة بعد انتشار فيروس كورونا وأيضًا لحرارة الجو الشديدة، ولهذا موعد صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ سيكون على مدار خمس أيام من ماكينات الصرف الألي ATM.

متى يتم صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ ؟

يتم صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يوليو وذلك للموظفين في 33 هيئة ومؤسسة حكومية ووزارة، كما أن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ في 20 وزارة ومؤسسة سيكون أيضًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يوليو الجاري. بينما يكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 13 وزارة ومؤسسة حكومية سيكون يوم الاربعاء المقبل الموافق 14 يوليو الجاري. و مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو لباقي الجهات والمؤسسات الاخرى سيكون على يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يوليو الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ وتجنب الزحام

على المواطنين الذين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو٢٠٢١ الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تواجدهم أمام ماكينات صرف مرتبات شهر يوليو 2021 تجنبًا من انتشار فيروس كورونا COVID-19 الذي ينتقل بسبب الزحام إذا كان بين المواطنين الذين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١ شخص مصاب فسيكون سببًا في إيذاء باقي المواطنين، لذا يجب على الجميع ارتداء الكمامات الطبية والوقوف على تباعد لتسهيل عملية رف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١.