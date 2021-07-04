الرعاية الصحية تعقد المؤتمر العلمى عن استخدام منظار البطن فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، المؤتمر العلمى التعليمى عن استخدام منظار البطن فى جراحات المسالك البولية، وذلك من داخل مستشفى الزهور بورسعيد، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.





يأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة الدائم لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة، لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتبادل الخبرات مع رواد وعمالقة الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية وخصوصاً النادرة منها.

وقال بيان الهيئة، ترأس المؤتمر الدكتور على عبدالكريم، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة إسكندرية، وسكرتير مؤتمر جراحى المسالك البولية لحوض البحر المتوسط، كما شارك عدد من الأطباء من محافظات دمياط والإسماعيلية، وسيتم بث فعاليات المؤتمر أونلاين لتحقيق الاستفادة القصوى للأطباء ممن لم يتسنى لهم الحضور، وذلك عبر الموقع الإلكترونى مؤتمر دول البحر المتوسط لمناظير المسالك البولية.

وتابع البيان: "بدأ المؤتمر بمحاضرة نظرية عن استخدام مناظير البطن فى جراحات المسالك البولية الدقيقة، وعلى هامش المؤتمر تم إجراء عده جراحات دقيقة، وذلك فى إطار التطبيق العملى من داخل غرفة العمليات بمستشفى الزهور، تم إجراء 3 جراحات مهمة ودقيقة فى تخصص الكُلى والمسالك البولية لبعض المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتنسيق مع الدكتور رؤوف زخارى، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الزهور، وأعضاء الفريق الطبى بقسم المسالك البولية بالمستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن البحث العلمى والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة الدائم على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذى يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".

فيما أشارت الدكتورة روفانا على، مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمشرف العام على السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن النجاحات الكبرى تتحقق دائما وتجنى ثمارها عندما يكون التطبيق العملى ملاحقًا للمعلومات النظرية خصوصًا فى الممارسات الجراحية، لافتة إلى أن إقامة المؤتمرات العلمية تسمح بانتقال وتبادل الخبرات بين كافة الأطقم الطبية، مؤكدة أن إقامة الأيام العلمية تتسق مع استراتيجية العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية التى تهدف إلى تبادل الخبرات وتوفير الأدلة العلمية المحدثة باستمرار، ومن ثم وضع البروتوكولات العلاجية المناسبة وتوفير العلاج الطبى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.