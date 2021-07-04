النشرة المرورية.. نصائح للقيادة الآمنة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أنه يجب على قائدى السيارات مراجعة ضغط الهواء فى الإطارات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ونصح بتجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك، والتحقق من مياه التبريد فى الردياتير، والحفاظ على معدل برودة السيارة، ناصحا كذلك باستخدام الطرق المسطحة وتجنب الكبارى قدر المستطاع.

ولفت صابر إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتوسطة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ومنطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة للمتجه إلى منطقة ميت نما.

ونوه صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى محافظة أسيوط، فى محور 23 يوليو للمتجه إلى محور يسرى راغب وللمتجه إلى كوبرى الهلالى، والمتجه إلى محطة قطار أسيوط.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى المرج والمنيب والمتجه إلى مناطق الدائرى، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من جامعة القاهرة ومتجه لمناطق فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان أفضل حالا، مضيفا كذلك وجود بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مجلس الدولة ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات ونفق العجوزة، ناصحا بسلوك مناطق كوبرى الدقى.

ونبه صابر على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى كورنيش النيل للخارج من المعادى ومتجه لمناطق أثر النبى، والقادم من وسط المدينة ومتجه لمناطق جاردن سيتى والأوتوستراد، وكذلك فى محور صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة ناصحا بسلوك محور النصر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بوجود أحجام متوسطة أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.