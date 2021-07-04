الخارجية: وفاة 4 مصريين فى اندلاع حريق غابات بقبرص

اتصالاً باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس ٣ يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وكانت السفارة قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة. كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

هذا، وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.