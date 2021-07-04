وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان ل177 الف مواطن خلال...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ177 ألفاً و451 مواطن من خلال 151 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1346 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 30 الف و172 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 الف و348 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2404حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 10 الآف و705 مواطناً بمحافظة أسوان، و10 الآف و56 مواطنا بأسيوط، و10 الآف و266 مواطناً بمحافظة الاسكندرية، و3 الآف و 174 مواطناً بالإسماعيلية، و1722 مواطناً بالأقصر، و1428 مواطناً بالبحر الأحمر، و12 الف و686 مواطناً بالبحيرة، و12 الف و469 مواطناً بالجيزة، و4 الآف و524 مواطناً بالدقهلية، و939 مواطناً بالسويس، و5 الآف و493 مواطناً بالشرقية، و4 الآف و 542 مواطناً بالغربية، و5الآف و787 مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ15الف و647 مواطناً بالقاهرة، و9الآف و700 مواطناً بالقليوبية، و6 آلاف و880 مواطناً بالمنوفية، و12 الف و165 مواطناً بالمنيا، و3 الآف و506 مواطناً بالوادي الجديد، و8الآف و780 مواطناً ببنى سويف، و1079 مواطناً بجنوب سيناء، و11 الف و827 مواطناً بدمياط، و8 الآف و511 مواطناً بسوهاج، و5الآف و580 مواطناً بقنا، و6 الآف و756 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 3 الآف و229 مواطناً بمطروح.

واكدت "الصادق" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.