/638844/بيومي-فؤاد-يقتحم-عالم-الغناء-بتتر-مسلسل-عودة-الإبن-الضال

عُرف الفنان بيومي فؤاد منذ بداية شهرته بتعدد أدواره ومشاركته بأكثر من عمل سينمائي ودرامي خلال موسم واحد، ولكن لم يكتفي بيومي فؤاد بأعماله التمثيلية فقط بل قرر أن يفاجيء جمهوره بالدخول في تجربة جديدة في عالم الغناء.

دوت الخليج يكشف تفاصيل دخول الفنان بيومي فؤاد في عالم الغناء بتتر مسلسل عودة الابن الضال

كشف إسلام شيتوس موزع أغنية «عودة الابن الضال» عن انتهاء بيومي فؤاد من تسجيل تتر مسلسله الذي يحمل نفس الاسم، والاغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس.

وصرح شيتوس بان بيومى فؤاد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد مؤكدًا أنها سجلت بصوت بيومي فؤاد، ومن المقرر مشاركة عدد آخر من الفنانين ليضعوا صوتهم هم أيضًا على الأغنية.

ولم تكن هذه المرة الأولى لبيومي فؤاد أن يقدم أغنية في أحد أعماله، فكان قد طرح أغنية في مسلسل «الوصية» الذي ظهر به كضيف شرف مع الفنان أكرم حسني والفنان أحمد أمين ضمن موسم مسلسلات رمضان 2019، إذ قدم أغنية بعنوان «إبو مش بسكوته» في أولى حلقات المسلسل.

مسلسل عودة الابن الضال لبيومي فؤاد

تعتمد أحداث مسلسل «عودة الابن الضال» على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدي في 60 حلقة، وتدور قصته حول رجل أعمال غني يقع فى أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة. مسلسل «عودة الابن الضال» من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

فيلم الشنطة لبيومي فؤاد يغادر دور العرض

الجدير بالذكر أنه لم تكن مؤشرات نجاح فيلم الشنطة الذي شارك فيه الفنان بيومي فؤلد مؤخرا، بالمبشرة خاصة في وجود فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني الذي لازال يحافظ على تصدره في دور العرض السينمائية في حين يتذيلها فيلم «الشنطة» اذ قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في إحدى تصريحاته أنه من المتوقع رفع الفيلم من السينمات لقلة الإيرادات، وبالفعل قامت دور العرض برفع الفيلم عن صالتها.

وكان قد حقق الفيلم إيرادات ليست بالجيدة حيث وصلت في يوم الأحد الماضي إلى 114 جنيها، والسبت جني 459 جنيها، والجمعة حقق 203 جنيهات، والخميس وصل إلى 739 جنيها وهذا يعتبر أعلى إيراداته منذ بداية عرضه، والأربعاء الماضي اكتفى بـ488 جنيه.