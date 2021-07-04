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كيفية استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية إلكترونيا 2021، حيث من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال إدارة التعبئة والتجنيد ، ويمكنك التعرف على الحوادث وخطواتها بالتفصيل من خلال الأسطر التالية.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي الحالات التي يتم فيها الحصول على إعفاء مؤقت والحصول عليه.

حالات الإعفاء النهائي

حالات الإعفاء المؤقت

المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الإعفاء

كيف تحصل على الإعفاء النهائي لابن أعزب؟

وقت التجنيد في الجيش

استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية إلكترونيا 2021

حالات الإعفاء النهائي

عدم اللياقة الطبية المطلوبة لأداء الخدمة العسكرية.

أن يكون الشاب هو الابن الوحيد لابنه المتوفى أو الأب الذي لم يستطع كسب المال.

هو أحق أبناء أو إخوة مواطن استشهد أو عجز في عملية حربية.

فرد فوق سن الثلاثين مؤهل للحصول على إعفاء مؤقت.

الجدير بالتجنيد أبناء أو إخوة الضابط أو المتطوع أو المجند الذي استشهد أو عجز في الخدمة.

حالات الإعفاء المؤقت

الأب لديه ابن أو أخ فقط ولكن لا يمكنه كسب المال.

المعيل الوحيد للأب الذي لا يستطيع جني المال ، أو المعيل الوحيد لأخ لا يستطيع جني المال.

أم أرملة أو مطلقة أو طلاق بائن أو العائل الوحيد الذي لا يستطيع زوجها الكسب.

يستحق الضابط أو الجندي أو المتطوع الذي فقد في عملية حربية أن يتم تجنيده أكثر من أي شيء آخر ، ويتم التعامل معه على أنه مفقود حتى يتضح أمره.

المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الإعفاء

بالنسبة لبطاقة الأب ، بيان قيد الأسرة من مكتب التسجيل حيث تم إصدار البطاقة. تقديم مستند يوضح سبب الإعفاء ، على سبيل المثال:

شهادة ميلاد أخ لم يبلغ سنه القانونية.

أو إعطاء شهادة من المدرسة أو الكلية.

تقديم بيان عائلي مأخوذ من منطقة الاستقدام الخاصة به.

شهادة زواج للزوجين.

تقديم شهادة الطلاق إلى المطلقة هو طلاق نهائي أو يجب تقديم أمر الطلاق من المحكمة مع سجل الأسرة الخاص بزوج الأم.

إثبات توظيف الأشقاء.

شهادات الميلاد لجميع الإخوة والأخوات سواء الأشقاء أو غير الأشقاء.

تسليم شهادات الوفاة للمتوفى.

بطاقة عائلة الوالد.

كيف تحصل على الإعفاء النهائي لابن أعزب؟

يتم توفير نسخة من سجل الأسرة ويمكن الحصول عليها من سجل المواليد حيث تم إصدار بطاقة الأب.

إرسال نموذج Jund 1 أو نموذج مطالبة الإعفاء.

إرسال الصفحات الأولى من جواز السفر مع كشف الدرجات.

نسخة طبق الأصل من البطاقة الشخصية.

نسخة كاملة من بطاقة هوية الأب أو نسخة كاملة من شهادة الوفاة.

نموذج جند 6.

نظرًا لأن نسخ تسجيل العائلة صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار ، فهي صالحة للاستخدام وإذا انقضت هذه الفترة ، يجب إصدار نسخة جديدة.

كتابة جميع البيانات في نموذج Jund 1 مع التوقيع على هذا النموذج.

وقت التجنيد في الجيش

تختلف مدة الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش من شخص لآخر على النحو التالي:

الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عام: الطلاب الحاصلون على مؤهل عالٍ أو المطرودين من المدارس العسكرية ، والذين يحفظون القرآن دون شروط ، لكنهم بحاجة إلى دراسة الشؤون الأخلاقية للقوات المسلحة.

التجنيد الإجباري لمدة سنة ونصف: جميع الأفراد الحاصلين على مؤهلات أعلى من المتوسط ​​أو ما يعادلها.

التجنيد لمدة سنتين: الحاصلون على مؤهلات متوسطة أو معادلة.

التجنيد لمدة عامين ونصف: المهن والتجار التي تحتاجها القوات المسلحة بشرط اختبارهم لأول 3 أشهر.

استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية إلكترونيا 2021

استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية إلكترونيا 2021

يمكنك الحصول على هذه الشهادة باتباع الخطوات التالية:

اضغط على هذا الرابط للدخول إلى الموقع الرسمي لمكتب التعبئةوالاستقدام https://tagned.mod.gov.eg/24MilitaryExemption.aspx

اكتب جميع البيانات الضرورية ، بما في ذلك الاسم والاتصال ونوع الإعفاء والرقم الوطني ، والتي يجب كتابتها بدقة شديدة.

تحديد الرغبة في الحصول على شهادة إعفاء ورقية عند شراء شهادة مصغرة بحجم بطاقة التقرير

تحديد مكان الحصول على الشهادة.

انقر فوق إرسال البيانات ويجب عليك الاحتفاظ برقم طلبك.

سيتم مراجعة طلبك من أجل الأهلية.

يمكنك الحصول على معلومات حول الطلب من خلال الموقع.

سيتم الرد على طلبك بإحدى النتائج التالية: لم يتم تقديم طلب للحصول على الشهادة بعد دفع الرسوم ، أو الحصول على الشهادة بعد تقديم المستندات المطلوبة ، أو لتوجيهك إلى الإدارة ومراجعة منصبك و الحصول على هذه الوثيقة.

راجع منصبك واحصل على الشهادة من خلال التقدم إلى الشهادة أو منطقة التوظيف التي تنتمي إليها.

يتم تحديد قيمة الرسوم المدفوعة للحصول على الشهادة وفقًا لمنطقة التجديد التي تنتمي إليها.