/638851/ضياء-السيد-يوافق-على-انتقال-محمد-إبراهيم-للزمالك

وافق ضياء السيد المدير الفنى لنادى سيراميكا على انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق لصفوف نادى الزمالك بفترة الإنتقالات الحالية ، وذلك فى حالة تقدم النادى الأبيض بعرض مالى مناسب لإدارة سيراميكا كليوباترا.

وأشار المدير الفنى لسيراميكا خلال جلسته مع اللاعبين أنه سيرحب برحيل أى لاعب يتلقى عرضا من أندية القمة بالدورى المصرى.

ضياء السيد يوافق على انتقال ابراهيم للزمالك

يذكر أن إدارة سيراميكا قررت صرف مكافأة لفريق الشباب رغم خسارته بطولة نهائى كأس مصر للشباب أمام حرس الحدود وذلك حتى يكون دافع لهم لمواصلة الاجادة والتدريب بعزيمة لتحقيق نجاحات بالمستقبل.

على جانب أخر أكد أحد مسئولى لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لموقع " دوت الخليج " أن السبب الحقيقى وراء تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدورى هو أنشغال إستاد القاهرة غدا بأحتفالية قومية كبيرة.

وتم تأجيل مباراة الزمالك والمحلة التى كان مقررا أقامتها غدا على إستاد القاهرة ليوم ثلاثة أغسطس المقبل

يذكر أن الزمالك قرر فض معسكر الاعداد الذى خاضه أمس استعدادا للمباراة بعد قرار التأجيل.

ضياء السيد يوافق على انتقال ابراهيم للزمالك

لى جانب أخر كشف مصدر داخل غزل المحلة في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال المصدر لـ دوت الخليج : "لم نطلب تأجيل مباراة الزمالك وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء ، لكن فوجئنا بقرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل : " أتممنا التجهيزات الخاصة بالمباراة ، وحجزنا فندق الإقامة ، وعند التحرك طلب مننا الاتحاد عدم التحرك قبل أن يتم إخطارنا بتأجيل اللقاء رسميا".

واختتم : " أتمنى أن يفصح اتحاد الكرة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز حتى تكون الأمور واضحة".

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.