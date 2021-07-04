عودة لاعب إنبي بعد نجاح عمليته الجراحية

أعلن صلاح ريكو لاعب نادى إنبى أنه يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق بعد اسبوعين وخضع اللاعب لأجراء عملية " فتاق " بأحد المستشفيات المتخصصة خلال الأيام الماضية مما أدى لغيابه عن المشاركة ببعض المباريات.

ويرصد دوت الخليج أبرز تفاصيل عودة صلاح ريكو.

وتمنى ريكو نجاح إنبى فى تحقيق نتيجة إيجابية بمباراته المقرر إنطلاقها بعد ساعات أمام بيراميدز بالأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدورى العام.

موعد مباراة إنبي وبيراميدز

وتنطلق صافرة بداية مباراة فريق بيراميدز وإنبي في الساعة السابعة مساء، في لقاء الدور الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي، ويدخل الفريقين المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وإقتناص الثلاث نقاط في الدور العام.

قائمة بيراميدز أمام إنبي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

نتيجة مباراة إنبي والمقاولون

حسم التعادل الإيجابي بهدف نتيجة مباراة إنبي والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ٢٧ لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على إستاد بتروسبورت.

تقدم إنبي بالهدف الأول في شباك فريق المقاولون العرب في الدقيقة ٢٦ عن طريق اللاعب علي فوزي.

وتعادل للمقاولون العرب اللاعب عمر فتحي الشهير بـ سافيولا من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٩ من زمن الشوط الثاني للمباراة.