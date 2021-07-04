إمام عاشور ينتظم في تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري

/638856/إمام-عاشور-ينتظم-في-تدريبات-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-الاتحاد-السكندري

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بينما غاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باختبار طبي لمحمود علاء مدافع الفريق، وذلك من أجل تحديد موقف مشاركته في مباراة الفارس الأبيض القادمة أمام فريق غزل المحل، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن محمود علاء تعرض لإصابة في مفصل الركبة من الخلف، مما جعل موقف مشاركته في مباراة غزل المحلة غير محدد حتى الأن، ويقوم الجهاز الطبي بالنادي بعمل فحص طبي للاعب بسبب الإطمئنان عليه وتحديد موقفه من المشاركة أمام غزل المحلة.

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكنور محمد أسامة، خضوع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للفحوصات لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وخاصة في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.