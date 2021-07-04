/638857/وزير-الداخلية-يصدق-على-تخريج-الدفعة-الرابعة-من-معاوني-الأمن-فيديو

صـدَّق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة "معاوني الأمن"، بإجمالي 3161 طالبا و287 طالبة، حيث أناب مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الرابعة، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة معاوني الأمن

وشهدت فعاليات حفل التخرج بالمعهد مراسم حلف اليمين والسلام الوطني، وقد تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال كلمته استعرض اللواء أيمن شريف، مساعد الوزير لقطاع التدريب، جانبًا من الخطط التدريبية المعتمدة التي تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

وتم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنيًا وانضباطيا وتأهيليه تدريبيًا وعلميًا وثقافيًا، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الانضباطية، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقًا لمجالات التخصص والتي يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحددة.