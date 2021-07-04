/638858/الحيرة-تضرب-ضياء-السيد-بعد-عودة-أحمد-ياسر-ريان-للأهلي

يعيش ضياء السيد المدير الفنى لنادى سيراميكا حالة من الحيرة بسبب عدم نجاحه فى الوصول للتعاقد مع مهاجم قوى ومميز يشارك بدلا من احمد ياسر ريان الذى يرحل عن الفريق نهاية الموسم إعارة ريان لنادى سيراميكا تنتهى نهاية الموسم وبعدها يعود اللاعب لصفوف النادى الأهلى الراغب بقوة فى الاعتماد عليه بشكل أساسى

ويرصد دوت الخليج تفاصيل حيرة ضياء السيد بعد رحيل أحمد ياسر ريان.

رشح عددا من وكلاء اللاعبين مجموعة من المهاجمين لضياء السيد من أجل اختيار أحدهم ولكنهم رفضهم جميعا وينتظر السيد أن يحالفه التوفيق فى الوصول لمهاجم يحل محل ريان بالفترة المقبلة.

رحيل محمد إبراهيم

وافق ضياء السيد المدير الفنى لنادى سيراميكا على انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق لصفوف نادى الزمالك بفترة الإنتقالات الحالية ، وذلك فى حالة تقدم النادى الأبيض بعرض مالى مناسب لإدارة سيراميكا كليوباترا.

وأشار المدير الفنى لسيراميكا خلال جلسته مع اللاعبين أنه سيرحب برحيل أى لاعب يتلقى عرضا من أندية القمة بالدورى المصرى.

مكافأة للاعبي الفريق

يذكر أن إدارة سيراميكا قررت صرف مكافأة لفريق الشباب رغم خسارته بطولة نهائى كأس مصر للشباب أمام حرس الحدود وذلك حتى يكون دافع لهم لمواصلة الاجادة والتدريب بعزيمة لتحقيق نجاحات بالمستقبل.

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.