محمود سامي بندوة دوت الخليج: لجنة الشئون الإقتصادية والمالية الأكثر نشاطًا بمجلس الشيوخ 

/638863/محمود-سامي-بندوة-تحيا-مصر-لجنة-الشئون-الإقتصادية-والمالية-الأكثر-نشاطا بمجلس-الشيوخ

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، أن قانون الموازنة العامة به 08 مادة كل منها يحاول معالجة الكثير من الأمور كالثغرات والضبط المالي وتلافي الحرق بالإعتمادات المالية، والتنسيق بين الوزارت، مشيرا إلى أن القانون حرفي ومهنى ويراعي مصلحة كافة المواطنين.

وأضاف النائب محمود سامي بندوة موقع دوت الخليج، أنه كان له مداخلة اليوم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ مع وزير المالية، اثناء مناقشة قانون الكمالية العامة الموحد، والذي تمت الموافقة عليه مبدئيا،، لافتا إلى أن تطبيق مراقبة على الموازنة واداء البرامج ليس بالسهل، وفي حاجة الي التدريب.

وتوقع النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، ان تطبيق القانون سيواجه صعوبات ، تتبعها الحاجة إلى إجراء تعديلات بعد مدة من الزمن، مشيرا إلى أن هذا القانون يحتاج إلى تدريب عدد كبير من الكوادر البشرية، لان البعض قد يكون غير مؤهل وبالتالي يكون هناك حاجة إلى الإحلال أو تدريبه بشكل جيد.

وتابع عضو مجلس الشيوخ النائب محمود سامي أن لجنة الشئون الإقتصادية والمالية، من أكثر اللجان النشيطة داخل مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه قامت بإصدار 3 تقارير حتى الأن، الأول عن قانون الصكوك السيادية، والثاني ع ن قانون التنمية والثالث قانون المالية العامة الموحدة.