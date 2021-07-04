محافظة قنا: تشغيل 73 مخبز بلدى بالغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة قنا عن تشغيل 73 مخبز بلدى بالغاز الطبيعى، وجارى توصيل الغاز الطبيعى لـ 52 مخبزا آخر كمرحلة أولى، كما أن مديرية التموين والتجارة الداخلية أعدَّت خطة للإسراع فى تطوير منظومة المخابز على مستوى المحافظة ،الأمر الذى يساهم فى تحسين جودة إنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير التسهيلات التمويلية للتوسع فى تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.





وأكد محافظ قنا أشرف الداودى، فى بيان اليوم، أن مديرية التموين مستمرة فى المتابعة اليومية لضمان سير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين، مع إلزام مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمستحقيه، مشددًا بضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف.

وأشار إلى أن أصدرت مديرية التموين بقنا أمرًا إداريًا بتشكيل لجنة لمعاينة المخابز القديمة والمتهالكة بالتنسيق مع مديرية الصحة، مكونه من مدير عام الرقابة التموينية أو ما ينوب عنه، ومدير الإدارة التموينية بكل مركز، ومدير إدارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية ومفتش صحة وذلك للمرور على المخابز القديمة المتهالكة، وعمل إحلال وتجديد وصيانة لها وفقا لخطة وزارة التموين فى هذا الشأن.

من جانبه، أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا أن الحملات الرقابية، بالتنسيق مع مديرتى الصحة، والطب البيطرى، وكافة الجهات المعنية مستمرة لإحكام الرقابة على الأسعار، والأسواق العامة والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، كذلك التفتيش على السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحياتها، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة فى منافذ البيع المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين، فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية، منوها بأن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية، وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.