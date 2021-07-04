ملاك سفينة "إيفر جيفن": توصلنا رسميا لحل مع هيئة قناة السويس

أعلن ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن، اليوم الأحد، عن التوصل رسميا إلى حل مع هيئة قناة السويس، موضحا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للإفراج عن السفينة.

وبحسب ما ذكرت وكالات أنباء، فإن ممثل ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها، إن استعدادات ستجري للإفراج عن السفينة، موضحا أنهم بصدد التوصل إلى اتفاق نهائى.

ومن جانبه، قال المحامى الدولى، خالد أبو بكر، المستشار القانونى للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة إيفرجيفن، إن قرار المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، بتأجيل البت في القضية ليوم الأحد المقبل، الموافق 11 يوليه، لمنح طرفي القضية فرصة لإنهاء التسوية التى اقتربت على الانتهاء منها.

وأضاف المحامى الدولى، خالد أبو بكر، أن تأجيل القضية جاء بناء على طلب طرفي القضية، المتمثل في هيئة قناة السويس، وممثلى الشركة المالكة، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة اليوم، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين اقتربت جدًا بعد تم الاتفاق على معظم بنود التسوية ولم يتبق سوى نقاط بسيطة للغاية.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً علي طلب طرفي الدعوة وهم هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية ببينهم بعد أن اقتربا من التوقيع علي تسوية مرضية للطرفين.

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم الأحد، عدم تقدم هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، حيث طلبًا طرفى القضية من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.