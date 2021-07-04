انت الان تتابع تفاصيل خبر برقم لوحة السيارة يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لـ الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة، لابد من توافر عدة عوامل لكي يتم الاستعلام بنجاح، والتي تتمثل في توفير البيانات اللازمة منها؛ بيانات مالك السيارة، الاسم والرقم القومي، ورقم اللوحة المعدنية للمركبة المراد استعلام مخالفات نيابة المرور لها، كما يجب إجراء الاستعلام بإستخدام جهاز ذكي متصل بالإنترنت. وعليه فعند توافر هذه المتطلبات، بات من الممكن إجراء الاستعلام على مخالفات المرور، بصورة إلكترونية ناجحة في أقل من دقيقة من منزلك، كما بإمكانك أيضاً معرفة تفاصيل عديدة وهامة عن الخدمات المرورية، والتي يتطرق إليها هذا التقرير.

خدمات نيابة مرور مصر الإليكترونية

بادرت النيابة العامة المصرية بسرعة تنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي تقتضي بإنشاء قاعدة رقمية قوية للدولة تقدم مختلف الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت، وعلى ذلك فقد قامت وزارتي الداخلية الداخلية، ووزارة العدل من خلال وحدة نيابة المخالفات المرورية، بالتنسيق وإطلاق منصة رقمية مميزة، يقوم دورها بتوفير العديد من الخدمات المرورية للمواطن المصري، والتي تعد من أهمها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، كما تقدم العديد من الخدمات الاخري، والتي تتمثل في:

– إمكانية تقديم تظلم على المخالفات المرورية المسجلة.

– تجديد رخصة القيادة، وكذلك رخصة السيارة في حالة لا يستوجب التجديد فحص فني.

– متابعة تقارير التراخيص، ومواعيد التجديد، والاوراق المطلوبة.

– استقبال الشكاوي والمقترحات.

– تقديم عريضة إلكترونية ومتابعتها.

– استعلام مخالفات نيابة المرور.

– تقديمات الاعضاء للتعيين في النيابة العامة.

– التصالح الفوري، والدفع، وخدمة متابعة الطلبات.

لائحة المخالفات المرورية الجديدة

هناك العديد من المستجدات في الأنظمة المرورية في مصر والعالم، حيث ساعدت الأنظمة الإلكترونية في سرعة رصد وتسجيل المخالفات، والتي تتم بكل دقة وشفافية، الأمر الذي يجعل منها أكثر صرامة عن ما كان في السابق. كما وشدد قانون المرور الجديد عقوبة بعض المخالفات، وذلك نظراً لكونها شديدة الخطورة، حيث قد تصل عقوبتها الحبس إلي جانب الغرامة، كما وتظهر لائحة بها، عند الاستعلام عن مخالفات المرور، والتي تتمثل في؛

عدم اتباع الإرشادات المرورية، واشارات المرور.

السير في الحارة المخصصة للنقل الثقيل.

القيادة عكس الاتجاة.

عدم اعطاء الاولوية للمارة، وذلك أثناء عبورهم من الامكان المخصصة لهم.

عدم لصق الملصق الإلكتروني، أو طمسه، أو وضع شئ يحجب الرؤية.

التحدث في الموبايل عند القيادة.

تخطي السرعات المقررة.

استخدام آلة التنبيه عير غير المخصص لها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة

خطوات ورابط الكتروني تمكنك من معرفة المخالفات المرورية 2021, حيث يكون رابط موقع نيابة مرور مصر، هو الذي يتم إجراء عملية الاستعلام من خلاله، وتتمثل الخطوات في التالي؛

– تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني والرقم السري، على رابط موقع النيابة العامة الموضح أعلاه.

– النقر على الخدمات المرورية.

– كتابة بيانات صاحب المركبة، تتضمن الرقم القومي، والأسم رباعياً.

– إدخال رقم اللوحة المعدنية للمركبة المستعلم عنها.

– النقر على الاستعلام عن مخالفات المرور.

أنظمة السداد عبر الانترنت

توفر كذلك منصة النيابة العامة خدمة الدفع من خلالها، وذلك لأصحاب البطاقات الائتمانية، حيث يتم الدفع بإحدي الطريقتين:

الدفع الإليكتروني.

الدفع عند الاستلام.

حيث يجب لاستكمال عملية الدفع إتباع خطوات بسيطة، من خلال موقع الاستعلام عن مخالفات المرور، الا وهو موقع نيابة مرور مصر، والذي؛

– يجب تسجيل الدخول عليه.

– ثم النقر على أيقونة الدفع.

– بعد ذلك اختيار نظام الدفع.

– وأخيراً ملئ نموذج السداد بالبيانات اللازمة، والضغط على خيار سداد المخالفات المرورية.

– وكذلك هناك العديد من أنظمة الدفع المختلفة، والتي يمكنك دفع المخالفات من خلالها، والتي تتمثل في: