/638862/انتهاء-أزمة-مسابقة-كاتب-رابع-بالنيابة-الإدارية-وتحديد-3-أيام-أسبوعيا-لتسلم-خطابات-التعيين

انتهت أزمة موظفي مسابقة كاتب رابع بـ هيئة النيابة الإدارية والتى استمرت على مدار مايقارب ٣سنوات، بعد أن تم إجراء المسابقة عام ٢٠١٧ ، ثم أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار على رزق قرار بوقفها، لحين مراجعة إجراءات المسابقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أزمة موظفي مسابقة كاتب رابع بـ هيئة النيابة الإدارية والتى استمرت على مدار مايقارب ٣سنوات

ومنذ أيام أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا تضمن تعيين الحاصلين على أحكام قضائية في وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وهو ما تضمن عودة الحق لأصحابه.

انتهاء أزمة مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية

وبدورها حددت النيابة الإدارية أيام لتوزيع خطابات استلام العمل للإداريين المقرر استلامهم العمل في ١٠ يوليو ٢٠٢١ بمبنى الهيئة بالسادس من أكتوبر من إدارة النيابات.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه تحدد يوم الثلاثاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢١ لمحافظات: القاهرة - الجيزة - القليوبية - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر.

كما تحدد الأربعاء الموافق ٧ يوليو ٢٠٢١ لمحافظات : المنوفية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح - دمياط.

والخميس الموافق ٨ يوليو ٢٠٢١ لمحافظات: بنى سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان.

واكدت النيابة الإدارية أن التسليم سيكون اعتباراً من تمام الساعة التاسعة صباحا علي أن يحضر الموظف بشخصه حاملاً بطاقة الرقم القومى الخاصة به.