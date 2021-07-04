تحويل الشعراوي للنيابة والتحقيق معه بنهاية الشهر الجاري.. تفاصيل

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كشفت الصحافة الإيطالية اليوم الأحد الموافق الرابع من يوليو، أن جناح روما ستيفان الشعراوي يخضع للتحقيق لقيامه بضرب لص تم ضبطه وهو يحاول سرقة سيارته من طراز لامبورجيني.
ويرصد دوت الخليج تفاصيل التحقيق مع الشعراوي وموعد التحقيق.
كان مهاجم روما يزور منزل أليسيو سيرسي في الثاني عشر من فبراير الماضي وكان الاثنان يلعبان ألعاب الفيديو عندما رأى الشعراوي اللص، وهو يحاول سرقة سيارته، أمام منزل صديقة.
سبب التحقيق مع الشعراوي
أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن رجلاً تشيليًا يبلغ من العمر 30 عامًا كسر نافذة وحاول ركوب السيارة، إلا أن الشعراوي طارده في الشارع، وأوقع به على الأرض ودعا الشرطة للوصول.
وحُكم على اللص بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر في مايو، لكن ورد أنه تقدم بشكوى ضد الشعراوي بشأن التسبب بإصابات له.
رد محامي الشعراوي
وقال محاميه إن استجواب الشعراوي سيكون مقررا في نهاية يوليو الجاري.
وقال محامي الشعراوي: "المتهم شخص كان يسرق سيارته، يمكنه أن يقول أي شيء لكن يجب التأكد من كل شيء".
سيدلي ستيفان الشعراوي بأقواله عندما يتم تحديد موعد الاستجواب، والذي سيحدث بالتأكيد بحلول نهاية يوليو.
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