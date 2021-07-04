/638866/الأهلي-يوافق-على-احتراف-ثلاثي-الفريق-لصفوف-زيزكوف-التشيكي

كشف نادي الأهلي عن انضمام لاعب ثالث لثنائي الفريق لصفوف نادي زيزكوف التشيكي على سبيل الإعارة ضمن حرص المارد الأحمر على اكتساب اللاعبين الخبرة الخارجية منذ النشيء.

وعلم دوت الخليج أن محمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب فريق الشباب في القلعة الحمراء، أنضم للثنائي الذي من المقرر إعارته لنادي زيزكوف التشيكي خلال الفترة المقبلة.

3 لاعبين ناشئين في الأهلي ينضمون للنادي التشيكي

وتواصل الأهلي مع نادي زيزكوف التشيكي، وتم الاتفاق على إعارة محمد أحمد الشهير بـ"بيسو"، بدلاً من أحمد السيد لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالقلعة الحمراء ضمن انتقالات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وجاء عدم سفر أحمد السيد لن يتمكن من السفر بسبب ظروف عائلية خاصة باللاعب، فتم التوصل لإتفاق بشأن إعارة صانع الألعاب "بيسو" بدلاً منه، بعد موافقة النادي التشيكي على انضمام بيسو.

الجدير بالذكر أن الأهلي توصل لاتفاق في وقت سابق مع نادي زيزكوف التشيكي لإعارة 3 من لاعبيه الشباب لمدة موسم من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.

قائمة سموحة أمام الأهلي

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.