رسميا..نجم منتخب التشيك يعلن إعتزاله اللعب الدولي

/638869/رسميانجم-منتخب-التشيك-يعلن-إعتزاله-اللعب-الدولي

أعلن فلاديمير داريدا نجم منتخب التشيك وفريق هيرتا برلين الألماني، إعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعدما خرج منتخب التشيك من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، حيث استطاع منتخب الدنمارك الإطاحة بمنتخب التشيك في المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور ربع النهائي من البطولة.

الاتحاد التشيكي يودع فلاديمير داريدا

ونشر الاتحاد التشيكي لكرة القدم عبر صفحت الرسميى على مواقع التواصل الإجتماعي عبر توتير، رسالة توديع لداريدا، حيث كتب "شكرا على كل شيء".

لعب داريدا 76 مباراة دولية، استطاع داريدا إحرا 8 أهداف، وغاب داريدا عن مباراة منختب بلاده ومنتب هولندا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020، والتي انتهت بفو منتخب التشيك وتأهله إلى ربع نهائي البطولة أمام منتب الدنمارك، وشارك داريدا في مباراة منتب الدنمار عندما نزل كبديل، وانتهت بفو منتب الدنمارك وروج منتخب التشيك من البطولة، ويعرض دوت الخليج تشكيل المباراة”

تشكيل منتخب التشيك أمام منتخب الدنمارك

في حراسة المرمى: توماس فاسليك.

في خط الدفاع: بوريل - توماس كالاس - سيلوستكا - سوفال.

في خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين بارك - بيتر سيشفك - مسوبوست.

في الهجوم: باتريك شيك.

تشكيل منتخب الدنمارك أمام منتخب التشيك

في حراسة حراسة المرمى: شمايكل.

في خط الدفاع: كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد.

في خط الوسط: ستريجر - توماس ديلاني - إيميل هويبرج. يواكيم ماهلي.

في خط الهجوم: دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت.

تفاصيل مباراة التشيك والدنمارك

استفتح توماس دولاني نجم منتخب الدنمارك المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”.

جاء الرد من المنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح التشيك عن طريق فلاديمير كوفال قابلها باتريك شيك بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الدنمارك.

خرج أوندريج سيلوستكا لاعب المنتخب التشيكي في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة، ودخول جاكوب برابيتش.

تعد هذه النسخة من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”، مميزة عن باقي النسخ السابقة، حيث تقام تلك النسخة من البطولة في 11 دولة أوربية مختلفة، احتفالا بمرور 60عام على بداية تنظيمها.