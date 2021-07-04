تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك.. تفاصيل

واصل عبد الله لاعب نادي الزمالك تدريباته التأهلية بصالة الجمبانيز يوم بالنادي علي هامش التدريبات، والتي إقيمة اليوم بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس الشهر القادم.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل المران:

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في جزع بالرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن تديربات الفريق، خلال الفترة الأخيرة، بينما خاض محمود علاء تدريبات التأهلية ويعاني من الإصابة في مفصل الركبه، حيث يسعي الجهاز الطبي للفريق إلي تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باختبار طبي لمحمود علاء مدافع الفريق، وذلك من أجل تحديد موقف مشاركته في مباراة الفارس الأبيض القادمة أمام فريق غزل المحل، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن محمود علاء تعرض لإصابة في مفصل الركبة من الخلف، مما جعل موقف مشاركته في مباراة غزل المحلة غير محدد حتى الأن، ويقوم الجهاز الطبي بالنادي بعمل فحص طبي للاعب بسبب الإطمئنان عليه وتحديد موقفه من المشاركة أمام غزل المحلة.

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكنور محمد أسامة، خضوع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للفحوصات لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وخاصة في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.