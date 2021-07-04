الإفتاء توضح حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه يجوز اقتناء الكلاب التى يحتاجها المكلف فى حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.
أما عن نجاسة الكلب ومكانه فالفتوى فى ذلك على مذهب المالكية فى القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه فى حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه فى بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.
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