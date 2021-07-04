مستشار الرئيس يوضح مدى فعالية لقاح كورونا ضد المتحور الهندي  

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن السلالة الهندية مزدوجة التحور، لذلك هى أكثر خطورة وتأثيرًا، مؤكدًا انه حتى الآن كل الشركات المنتجة للقاحات كورونا تؤثر على أى تحور جديد للفيروس.

وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه هناك نوعا من التوقع والترصد للتأكد أن هذه اللقاحات تستطيع التأثير على التحور الفيروسى.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة اللقاحات الموجودة مازالت فعالة، لافتة إلى أن الفطر الأسود ليس شيئا جديدا ولكنه موجود ومعروف يصاب به أصحاب المناعة الضعيفة ولا ينتقل من إنسان لآخر.

وأوضح أن التحور الفيروسى ظاهرة طبيعية لا تخص كورونا فيروس فقط، وإنما جميع الفيروسات حتى الانفلونزا الموسمية.

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