انت الان تتابع تفاصيل خبر بالاسم والرقم يمكنك الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي لشهر يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض تفاصيل الاستعلام على فاتورة الخط الارضي عن شهر يونيو 2021, حيث تركزت عمليات البحث في الأيام الماضية على معرفة فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات بالاسم، الأمر الذي يشير بأهمية هذه الخدمة لأعداد غفيرة من المواطنين، حيث يكون ذلك نظراً لاستخدام الغالبية من عملاء الشركة، رقم الهاتف الأرضي للاتصال بشبكة الإنترنت من خلال تقنية الـ “Wi-fi. وعليه فنقوم بشرح خطوات استعلام فاتورة التليفون الارضي، والذي يتم عن طريق الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، عن شهر يونيو 2021.

الخدمات الالكترونية للمصرية للاتصالات

تقدم الشركة المصرية لخدمات الاتصالات عبر موقعها الرقمي عبر الإنترنت، الكثير من الخدمات المميزة والهامة لعملاءها في مختلف المناطق في مصر، ونظراً لأنها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتكون محل اهتمام لدي شريحة كبيرة من المواطنين بإستمرار، وعلى ذلك فأنها تطرح العديد من الخدمات الأليكترونية المتخصصة في مجال الاتصالات، والتي تتمثل في:

– حجز أرقام Indigo، والاستمتاع بميجابايتس ودقائق ورسائل غير محدودة، برقم من اختيار العميل.

– تجديد الاشتراك ودفع الفاتورة.

– استعلام فاتورة الخط الارضي 2021.

– شحن ودفع فاتورة الهاتف المحمول.

– المحفظة الإليكترونية “we pay”, المحفظة ، لتحويل واستلام الأموال.

– خدمة عملاء على أعلي مستوي مخصصة لضعاف السمع، ويتم التواصل معهم بتقنية “الفيديو”.

– دليل بجميع الفروع والسنترالات، في محافظات مصر.

– أرقام للدعم الفني واستقبال الشكاوي والمقترحات؛ حيث ويمكن الاتصال والتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء من خلال رقم، 111, أو الاتصال على؛ 01555000111.

خطوات ورابط معرفة فاتورة الخط الارضي بالاسم والرقم 2021

يمكنك الآن معرفة فواتير التليفون الارضي بالاسم والرقم، حيث يتم ذلك عن طريق تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، والتي تمكنك هذه من متابعة فاتورة التليفون الأخيرة. فقط يجب توفير بيانات صاحب الخط الاضي، منها؛ الاسم والرقم، والتأكد من دقتها، ثم التأكد من اتصال الجهاز اللوحي بالإنترنت، ثم متابعة خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي، والتي تتمثل في التالي:

أنظمة السداد عبر الإنترنت

تتوفر الآن الكثير من الشركات التي تقوم بتقديم خدمات الدفع الإليكتروني، لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات ميزة. واتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة السداد من خلال موقعها الالكتروني، كما يوجد العديد من الأنظمة التي تمكنك من السداد، وذلك بعد استعلام فاتورة الخط الارضي، والتي تتمثل في:

– الدفع من آي مكينة الصراف الآلي.

– أو استخدام خدمة الدفع الالكتروني “فوري”.

– نظام مصاري للدفع الإليكتروني.

– خدمات Be.

– وكذلك بإستخدام أمان، أو مكاتب البريد المصري.