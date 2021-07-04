/638878/كارتيرون-يعلق-على-مجاملة-اتحاد-الكرة-للأهلي-بتأجيل-مباراة-الزمالك-والمحلة

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، يأتي هذا بعد ان أنتشرت أنباء أن هذا القرار جاء مجاملة للنادي الأهلي للحاق بالفارس الأبيض وتضيق الخناق على صدارة الدوري.

وقال كارتيرون أن الاستعدادات للمرحلة المقبلة ستختلف عقب قرار تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كان من المقررانطلاقها مساء غد الأثنين ، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

كارتيرون يكشق برنامج الزمالك خلال الفترة المقبلة

وكشف كارتيرون عن برنامج الفريق التدريبى خلال الفترات القادمة فى ظل التوقف القادم.

وأكد الفريق سيحصل على راحة لمدة 11 يوم بداية من غدا الأثنين من أجل تفادى الارهاق والاجهاد.

وواصل أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو ثم يحصل على إجازة يوم 20 يوليو.

واستكمل أن بعدها سيدخل الفريق معسكر مغلق فى برج العرب بالاسكندرية سيخوض من خلاله عدة مباريات ودية لم يتم الاستقرار عليها حتى الأن.

تأجيل مباراة الزمالك و غزل المحلة

أخر أكد أحد مسئولى لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لموقع " دوت الخليج " أن السبب الحقيقى وراء تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدورى هو أنشغال إستاد القاهرة غدا بأحتفالية قومية كبيرة

وتم تأجيل مباراة الزمالك والمحلة التى كان مقررا أقامتها غدا على إستاد القاهرة ليوم ثلاثة أغسطس المقبل، يذكر أن الفارس الأبيض قرر فض معسكر الاعداد الذى خاضه أمس استعدادا للمباراة بعد قرار التأجيل.

على جانب أخر كشف مصدر داخل غزل المحلة في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

غزل المحلة يعلق على تأجيل مباراة الزمالك

وقال المصدر لـ دوت الخليج : "لم نطلب تأجيل مباراة الزمالك وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء ، لكن فوجئنا بقرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل : " أتممنا التجهيزات الخاصة بالمباراة ، وحجزنا فندق الإقامة ، وعند التحرك طلب مننا الاتحاد عدم التحرك قبل أن يتم إخطارنا بتأجيل اللقاء رسميا".

واختتم : " أتمنى أن يفصح اتحاد الكرة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز حتى تكون الأمور واضحة".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.