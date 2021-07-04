/638880/أصدقاء-ميسي-ببرشلونة-يرفضون-المساعدة-من-أجل-استمراره-مع-الفريق

أكد تقرير لمحطة "كادينا كوب" الإذاعية الكتالونية، والذي أشار إلى أن "أسماء بارزة" من لاعبي برشلونة رفضوا فكرة تخفيض رواتبهم، من أجل تمويل عقد ميسي الجديد، لمواصلة مشواره مع الفريق الكتلوني.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل التقرير، حول عقد ليونيل ميسي مع برشلونة.

وذكر التقرير أن النادي يحتاج لتقليص فاتورة الرواتب بمقدار 200 مليون يورو، كي يستطيع الإبقاء على ميسي في "كامب نو"ن لفترة اطول مع النادي.

عقد ميسي مع برشلونة

وأضاف التقرير أن النادي الكتالوني رفع وتيرة المفاوضات لتجديد عقد ميسي، على أمل إنهاء الملف سريعا، لكنه توقع ألا تحسم الأمور إلا بعد بطولة "كوبا أميركا" التي يشارك فيها اللاعب مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وتختتم البطولة القارية بعد أسبوع من اليوم، ويطمح فيها ميسي لتحقيق لقبه الدولي الأول مع "راقصي التانغو".

رحيل ثنائي برشلونة

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إداراة فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، قررت التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أومتيتي يرفض الرحيل

وعلى الصعيد الأخر يرغب صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة في البقاء داخل النادي الكتالوني، وذلك من أجل إثبات نفسه وإقناع رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة بقدرته، في خط الدفاع مع الإسباني بيكيه،بينما ميراليم بيانيتش وافق على الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الحالية.

نشرت تقارير صحفية عن تقدم إداراة الفريق الفرنسي باريس جان جيرمان بعرض للدولي ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذكرت التقارير أن إداراة فريق برشلونة اقتربت من تجديد عقد ميسي، إلا أن إداراة فريق باريس سان جيرمان دخلت السباق على ضم الدولي ليونيل ميسي.