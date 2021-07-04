رسميا.. تتويج ميار شريف بالميدالية الفضية في بطولة فرنسا الدولية للتنس

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خسرت ميار شريف ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ "فتاة مصر الذهبية"، نهائي بطولة فرنسا للتنس، ولعبت مباراة النهائي اليوم الأحد، حيث استطاعت الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة الـ 125 عالميا، بالتغلب على فتاة مصر الذهبية، واستغرقت البطولة ما ييد عن 3 ساعات.

ميار شريف تتوج بالميدالية الفضية

التقت ميار شريف بطلة مصر في بطولات التنس والمصنفة الـ 117 عالميا، مع نظيرنها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا" المصنفة الـ 125 عالميا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وانتهت المبارة بفو الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنهائي البطولة، وتوجت بالميدالية الذهبية، بينما حصلت ميار شريف على الميدالية الفضية.

مشوار تأهل فتاة مصر الذهبية إلى نهائي بطولة فلانسا الدولية للتنس

الجدير بالذكر أن الدولية المصرية ميار شريف، تأهلت إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك بعدما استطاعت التغلب على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في المباراة التي جمعنهم في ربع النهائي من البطولة، وحسمت فتاة مصر الذهبية المباراة لصالحه بنتيجة 2/0(6-3 ، 6-3)، وتأهلت بذلك إلى نصف نهائي البطولة أمام الإسبانية كريستينا بوسكا وتمكنت الدولية المصرية ميار شريف من التغلب على الإسبانية كريستينا بوسكا بنتيجة 2/0(6/4،6/3)، وتأهلت بتلك النتيجة إلى نهائي البطولة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، وتلعب المباراة اليوم الإثنين.

في سابقة لم تحدث من قبل- ميار شريف تتهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 وتمثل مصر في منافسات التنس تقوم فتاة مصر الذهبية ميار شريف بصناعة التاريخ، وذلك بعد حسمها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وتعد بذلك أول سيدة مصرية تتأهل إلى منافسات التنس في الأولمبياد، وتمثل ميار شريف مصر في أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات التنس، ويعرض دوت الخليج ممثلين مصر في طوكيو 2021:

محمد صفوت يجاور ميار شريف في أولمبياد طوكيو 2021

تمكنت ميار شريف من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد استطاعتها التتويج ببطولة دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في دولة المغرب عام 2019، وتوجت بالميديلية الذهبية، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، في منافسات السباحة رجال، محمد صفوت، وذلك عقب تتويجه بدورة الألعاب الإفريقية للرجال، والتي أقيمت هي الأرى في الدار البيضاء، وتوج بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاري مصر، حيث لم يحقق هذا الإنجا أي مصري أخر.