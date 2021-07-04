/638887/التعادل-الإيجابي-يحسم-أحداث-الشوط-الأول-بين-بيراميدز-وإنبي

حسم التعادل الشوط الأول بين فريق بيراميدز وإنبي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثامن عشر ن بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء شوط ملئ بالهجمات الخطرة في اللقاء من جانب الفريقين.

تقدم فريق إنبي في نتيجة اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة عن طريق محمد حتحوت، من خلال محمد حتحوت انطلق بالكرة في مجهود فردي من منتصف الملعب ثم تخطى أحمد فتحي بسرعته وانفرد بالحارس الشناوي ثم سدد الكرة من بين قدميه لتعانق الكرة الشباك.

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