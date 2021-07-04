/638888/مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-لمباراة-سموحة-بالدوري-الممتاز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة سموحة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في لقاء يسعى خلالها المارد الأحمر في حسم الثلاث نقاط بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويرصد دوت الخليج تشكيل الأحمر لمواجهة النادي السكندري.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

قائمة الأهلي في مواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.

قائمة سموحة أمام الأهلي

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم برصيد 42 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز من 20 مواجهة بعد تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق في المواجهة التي أنتهت بخطأ قاتل لمحمد الشناوي.

بينما يدخل نادي سموحة مباراة الأهلي في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة ، بعد الهزيمة الأخيرة أمام نادي الإسماعيلي بثلاثية دون رد في المواجهة التي شهدت ندية كبيرة من جانب الفريقين.