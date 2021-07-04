رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية: لم يحدث أى تحورات لكورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، إن الفيروسات نشاط طبيعى لجزء من تركيبها لأنها تصنع طفرات أو تحورات، مؤكدًا أنه لم يحدث أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر.





وأضاف خلال حوراه لـ "دوت الخليج" : أن تحور دلتا أسهم فى انتشار المرض داخل دولة الهند، ولم يثبت أنه أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن التحورات التى حدثت على "كوفيد19" ليست جزرية فى الفيروس بل إنها تحورات بسيطة، والدليل أن "كوفيد19" استجاب لجميع اللقاحات الموجودة الآن. وذكر أن الدولة المصرية مستعدة لمنع أى مرض مستجد بصفة عامة أو التحورات التى تصل إلى بلادنا، من خلال تواجد نقاط للحجر الصحى تضم فرق طبية مدربة ومجهزة بكل الإمكانيات التقنية للتعامل مع المواقف، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى سبتمبر2020، من منع دخول إلى الأراضى المصرية إلا بموجب شهادة الـ pcr، تُثبت خلوه من مرض فيروس كورونا.

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