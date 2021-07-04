فيديو- رئيس إدارة الشؤون الوقائية: تشديد إجراءات المنافذ بسبب سلالات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، إنه على ضوء ظهور سلالات أخرى لفيروس كورونا، تقوم وزارة الصحة بتحديث الضوابط الموجودة فى منافذ الدخول إلى الأراضى المصرية.





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